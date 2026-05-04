Listrik KRL Commuter Line Tanah Abang-Rangkas Bitung Padam, Ini Penyebabnya

Senin, 04 Mei 2026 – 17:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KRL Commuter line jurusan Tanah Abang-Rangkas Bitung mengalami mati listrik, pada Senin (4/5) sore.

KAI Commuter menyampaikan adanya kendala operasional perjalanan Commuter Line Rangkasbitung.

Kendala operasional tersebut akibat terdapat percikan api di tiang Listrik Aliran Atas (LAA).

"Untuk keselamatan dan perjalanan Commuter Line dan Jaringan LAA, untuk sementara aliran LAA dimatikan sementara," ujar Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan.

Dia menuturkan bahwa pemadaman jaringan LAA itu menyebabkan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung lintas Pondokranji-Sudimara untuk semantara tidak bisa dilalui perjalanan Commuter Line mulai pukul 16.30 WIB.

Saat ini petugas terkait sedang melakukan penanganan dan upaya-upaya untuk segera menormalisasikan perjalanan Commuter Line di lokasi yang saat ini sedang diguyur hujan.

KAI Commuter juga menyampaikan permohonan maaf atas kendala operasional ini dan keterlambatan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung pada sore hari ini.

Untuk menekan kelambatan perjalanan Commuter Line, KAI Commuter akan melakukan rekayasa perjalanan pada lintas tersebut.