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JPNN.com - Daerah

Listrik Mati di Pekanbaru, Lebih 3 Jam, PLN Jadi Sorotan

Kamis, 04 Juni 2026 – 06:17 WIB
Listrik Mati di Pekanbaru, Lebih 3 Jam, PLN Jadi Sorotan - JPNN.COM
Rumah warga Pekanbaru bernama Nita saat listrik mati. Foto: Rizki Ganda Marito/JPNN

jpnn.com - PEKANBARU - Keluhan terhadap pelayanan PT PLN (Persero) kembali mencuat di Kota Pekanbaru.

Warga Jalan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, mengeluhkan pemadaman listrik yang berlangsung lebih dari tiga jam pada Rabu (3/6) malam.

Pemadaman yang terjadi sejak sekitar pukul 19.00 WIB itu membuat warga harus menjalani malam dalam kondisi gelap gulita.

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Hingga pukul 22.40 WIB, aliran listrik di sebagian besar rumah warga belum juga kembali normal.

Selain mengganggu aktivitas masyarakat, pemadaman tersebut juga memicu kekhawatiran akan kerusakan peralatan elektronik akibat kondisi tegangan listrik yang tidak stabil sebelum listrik padam total.

Salah seorang warga Ardianti Yunita mengaku sempat melihat lampu di rumahnya berkedip-kedip tidak normal sebelum akhirnya listrik mati.

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Menurutnya, kondisi tersebut tidak terjadi merata karena masih ada beberapa rumah yang tetap mendapatkan pasokan listrik.

“Lampu di rumah sempat seperti lampu disko, berkedip-kedip. Setelah itu listrik mati total. Yang membuat kami bingung, tidak semua rumah padam, ada yang tetap menyala,” ujar perempuan yang akrab disapa Nita.

Warga Jalan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, mengeluhkan pemadaman listrik Rabu (3/6) malam.

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TAGS   Listrik Padam  listrik  PLN  listrik mati  
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