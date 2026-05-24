Listrik Sumatra Sempat Blackout, Bareskrim Lakukan Penyelidikan

Minggu, 24 Mei 2026 – 16:47 WIB
Ilustrasi Bareskrim Polri. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri turun tangan menyelidiki penyebab "blackout" atau pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah di Sumatra pada Jumat (22/5).

Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni menyebut tim Dittipidter Bareskrim dikerahkan ke titik putus sambungan Sutet 175-176 Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada Minggu (24/5/2026).

"Tim polisi menyelidiki penyebab blackout yang terjadi di beberapa wilayah Sumatra," kata Irhamdi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan dalam penyelidikan tersebut Tim Dittipidter Bareskrim Polri didampingi oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dan PLN.

"Tim melakukan pengecekan ke lokasi hari ini. Bareng bukti berupa konduktor yang putus dibawa ke Puslabfor Bareskrim dan Litbang PLN untuk diperiksa lebih lanjut," ujarnya.

Menurut dia, dari hasil pemeriksaan awal belum ditemukan indikasi adanya kesengajaan yang menyebabkan pemadaman listrik massal di wilayah Sumatra.

"Sejauh ini belum ditemukan indikasi kesengajaan manusia dalam putusnya konduktor itu," ungkapnya.

Pemadaman listrik massal terjadi di Sumatra pada Jumat (22/5) sejak pukul 18.44 WIB.

listrik sumatra  Blackout  Bareskrim Polri  PLN  Darmawan Prasodjo  Brigjen Moh. Irhamni  Tempino 

