Little Siam PIK2, Sensasi Bangkok Rasa Jakarta dengan Sentuhan Spiritual

jpnn.com, JAKARTA - Pengalaman berjalan di kawasan Little Siam, Millennial Park PIK2, menghadirkan nuansa yang berbeda dari destinasi lain di Jakarta.

Tidak sekadar pusat belanja, kawasan ini memadukan elemen budaya, arsitektur, hingga spiritualitas khas Thailand.

Deretan rukan dengan desain khas Negeri Gajah Putih berdiri rapih, menghadirkan atmosfer yang mengingatkan pada distrik Ratchaprasong di Bangkok.

Kawasan tersebut memang menjadi inspirasi utama pengembangan Little Siam.

Di titik tertentu, pengunjung akan menemukan patung yaksha, figur penjaga dalam budaya Thailand yang memperkuat karakter visual kawasan. Namun, yang paling menarik adalah kehadiran delapan rupang dewa-dewi yang menjadi pusat doa dan simbol keberkahan.

Seluruh rupang tersebut tidak sekadar replika. Proses pembuatannya dilakukan di Thailand, termasuk melalui tahapan kurasi dan ritual pelepasan sebelum dibawa ke Indonesia.

Konsep ini menghadirkan pengalaman yang jarang ditemukan di dalam negeri.

Pengunjung tidak hanya datang untuk berbelanja atau bersantai, tetapi juga merasakan dimensi spiritual yang menjadi bagian dari budaya Thailand.