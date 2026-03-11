Little Singkawang Guncang Seasons City, Budaya Tionghoa dan Lintas Etnis Bersatu

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan budaya tahunan Cap Go Meh ke-11 bertajuk Little Singkawang digelar di Pusat perbelanjaan TM Seasons City, Jakarta Barat.

Perayaan itu tetap konsisten mengusung atmosfer khas Kota Singkawang yang sarat akan tradisi dan nilai-nilai budaya luhur.

Konsep tersebut sengaja dipertahankan untuk memberikan pengalaman autentik bagi para pengunjung pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta tersebut.

Rangkaian acara dimeriahkan dengan pertunjukan Tatung sebagai ikon utama yang sangat khas, ditambah dengan pawai budaya lintas etnis.

Selain itu, perayaan juga menyuguhkan berbagai sajian kuliner khas Tionghoa yang autentik sebagai ruang perjumpaan budaya bagi masyarakat luas.

Penyelenggaraan tahun ini dinilai semakin istimewa karena berlangsung dalam momentum yang sarat makna keagamaan dan kebangsaan.

Pasalnya, pada bulan yang sama, masyarakat Indonesia merayakan Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh, sekaligus bersiap menyambut bulan suci Ramadan.

Center Director TM Seasons City, Mualim Wijoyo menekankan acara tersebut bukan sekadar agenda hiburan semata, melainkan wujud nyata komitmen dalam merawat keberagaman.