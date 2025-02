Live Streaming 8 Besar BAMTC 2025 Indonesia Vs Taiwan, Gratis

jpnn.com - QINGDAO - Tim beregu campuran Indonesia akan melakoni laga perempat final Badminton Asia Mixed Team Championships atau BAMTC 2025 menghadapi Taiwan.

Laga tersebut rencananya digelar di Conson Gymnasium, Qingdao, Jumat (14/2/2025) mulai pukul 16.00 sore WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di laman Facebook Badminton Asia.

Berikut ini laman streaming yang bisa disaksikan secara gratis dan legal laga perempat final Indonesia melawan Taiwan https://www.facebook.com/share/1661mQzgTz/

Indonesia yang berstatus juara Grup B akan menantang runner up Grup A, yakni Taiwan.

Komposisi pemain yang diturunkan juga solid mulai dari sektor ganda campuran hingga ganda putri.

Jika mampu mengatasi Taiwan, skuad Merah Putih akan menghadapi Thailand yang pada laga sebelumnya menang melawan Korea dengan skor tipis 3-2.(bac/mcr16/jpnn)

Susunan pemain Indonesia melawan Taiwan

Ganda campuran: Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang

Tunggal putra: Alwi Farhan vs Lee Chia Hao

Tunggal putri: Putri Kusuma Wardani vs Sung Shuo Yun

Ganda putra: Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin vs Liu Kuang Heng/Wang Chi-Lin

Ganda putri: Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Hung En-Tzu/Teng Chun Hsun