Live Streaming 8 Besar China Open 2026, Cek Sekarang

jpnn.com - CHANGZHOU - China Open 2026 Super 1000 tiba di perempat final, Jumat (24/7).

Match 1 perempat final di Court 1 Olympic Sports Center Gymnasium yang dimulai pukul 09.00 WIB, akan menghadirkan pertemuan dua wanita, Kim Gae Eun (Korea) dengan si petahana, pemain tuan rumah, Wang Zhi Yi.

Sorotan utama ada pada Wang Zhi Yi.

Wang ke perempat final setelah mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun melawan Sim Yu Jin dari Korea. Pada 16 Besar kemarin, Wang menang 21-16 21-15.

Itu membuat Wang -yang kini masih "nyaman' di peringkat dua dunia, menjaga peluang untuk menjadi pemain kedua dalam sejarah China Open yang memenangi tiga gelar tunggal putri berturut-turut setelah Jiang Yanjiao (2008-2010).

"Saya hanya mencoba fokus memikirkan satu pertandingan ini (vs Sim Yu Jin), tidak memikirkan pertandingan lain," tutur Wang kemarin.

"Di masa lalu, saat melawan dia, saya tidak selalu hebat dalam melakukan penyesuaian, tetapi hari ini saya terus mengingatkan diri sendiri untuk mengadaptasi rencana permainan. Saya merasa berada dalam kondisi yang sangat fokus, itulah yang paling membuat saya puas," imbuhnya.

Wang kini kembali ketemu wanita Korea. Kim Ga Eun, peringkat ke-13 dunia itu juga sebenarnya bukan lawan yang mudah juga buat Wang.