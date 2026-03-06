Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Live Streaming All England 2026 Alwi Farhan Vs Kunlavut Vitidsarn, Sekarang!

Jumat, 06 Maret 2026 – 17:34 WIB
Live Streaming All England 2026 Alwi Farhan Vs Kunlavut Vitidsarn, Sekarang! - JPNN.COM
Alwi Farhan di All England 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - BIRMINGHAM – Kejutan demi kejutan muncul di All England 2026 Super 1000.

Banyak unggulan, entah itu tunggal atau ganda yang berguguran.

Tiga favorit juara, yang kebetulan semuanya dari China harus angkat koper.

Baca Juga:

Tunggal putra nomor satu dunia Shi Yu Qi kalah di babak pertama (32 Besar).

Ganda campuran nomor satu dunia Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping tumbang di 16 Besar.

Terbaru, baru saja, ganda campuran unggulan kedua Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin kalah dari Thom Gicquel/Delphine Delrue 16-21-16-21 di perempat final.

Baca Juga:

Kini di lapangan utama Utilitia Arena Birmingham sedang bertarung perempat final tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melawan peringkat kedua dunia dari Thailand Kunlavut Vitidsarn.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/18249-yonex-all-england-open-badminton-championships-2026-quarterfinals-court-1?schedule_id=4942632. (bwf/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

