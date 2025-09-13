Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Arema FC Vs Dewa United: Singo Edan Siap Menerkam

Sabtu, 13 September 2025 – 14:20 WIB
Live Streaming Arema FC Vs Dewa United: Singo Edan Siap Menerkam - JPNN.COM
Skuad Arema FC berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - MALANG - Arema FC menyambut laga versus Dewa United pada pekan ke-5 BRI Super League di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (13/9) sore dengan gairah tinggi.

Laga diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim mempunyai rekor pertemuan yang seimbang, yaitu sama-sama meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kali kalah.

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan timnya melakukan persiapan maksimal.



Singo Edan -julukan Arema FC, tampaknya siap mengaum dan menerkam Dewa United.



"Latihan bagus, masalah sedikit pasti ada. Itu pertandingan sulit, tapi Arema tim besar akan selalu siap," ujarnya.

Dia juga mengakui Dewa United sebagai lawan yang berbahaya terutama dari sektor sayap, karena kualitas yang dimiliki skuat asuhan Jan Olde Riekerink, termasuk trio asing seperti Messidoro, Jaja, dan Alex.

Arema FC Vs Dewa United bakal sengit lantaran rekor pertemuan seimbang, yakni 2-2-2.

TAGS   Arema FC Vs Dewa United  Super League  BRI Super League  klasemen Super League 
