Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Arema FC Vs Persib, Begini Persiapan Singo Edan

Senin, 22 September 2025 – 12:49 WIB
Live Streaming Arema FC Vs Persib, Begini Persiapan Singo Edan - JPNN.COM
Arsitek Arema FC Marcos Santos. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - MALANG - Pekan ke-6 BRI Super League musim ini menyisakan dua pertandingan, salah satunya Arema FC vs Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (22/9) sore WIB.

Kick off mulai pukul 15.30 WIB. Anda bisa juga menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4581463.

Singo Edan -julukan Arema FC, menatap laga ini dengan persiapan optimal.

Baca Juga:

Pelatih Marcos Santos mengatakan seluruh pemain telah digembleng latihan intensif selama sepekan penuh, dengan target meraih kemenangan di hadapan Aremania.

Baca Juga:

“Persiapan kami bagus dan sudah belajar dari pertandingan kemarin. Kami harus lebih siap untuk menang agar Aremania bisa senang bisa menang lawan juara liga,” katanya.

Santos menyadari Persib hadir dengan kedalaman skuad, termasuk dua pemain naturalisasi yang baru bergabung dan menambah kekuatan tujuh legiun asingnya.

Pekan ke-6 BRI Super League menyisakan dua pertandingan, salah satunya Arema FC vs Persib Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Live Streaming Arema FC Vs Persib  Arema FC vs Persib  BRI Super League  Super League  klasemen Super League 
BERITA LIVE STREAMING AREMA FC VS PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp