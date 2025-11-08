Live Streaming Arema FC Vs Persija dan Klasemen Super League

Sabtu, 08 November 2025 – 13:15 WIB

jpnn.com - MALANG - Si Macan Kemayoran Persija Jakarta mendapat jatah bertandang di pekan ke-12 Super League.

Arema FC akan menjadi ujian di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (8/11) sore WIB.

Duel Arema FC vs Persija kick off mulai pukul 15.30 WIB.

Baca Juga: Top Skor Absen di Arema FC Vs Persija Sore Ini

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4706378.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyebut telah mempersiapkan timnya dengan cermat.

Dia juga sudah membedah kekuatan dan kelemahan tuan rumah agar tahu bagaimana caranya menjebol gawang Arema sekaligus bertahan dari terkaman Singo Edan.

“Kami sudah menganalisis permainan Arema. Program persiapan pun berjalan sesuai rencana," ujar Mauricio Souza. (pid/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-12 dan Klasemen Super League

ileague