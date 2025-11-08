Close Banner Apps JPNN.com
Live Streaming Arema FC Vs Persija dan Klasemen Super League

Sabtu, 08 November 2025 – 13:15 WIB
Skuad Persija Jakarta berlatih. Foto: persijaid

jpnn.com - MALANG - Si Macan Kemayoran Persija Jakarta mendapat jatah bertandang di pekan ke-12 Super League.

Arema FC akan menjadi ujian di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (8/11) sore WIB.

Duel Arema FC vs Persija kick off mulai pukul 15.30 WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4706378.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyebut telah mempersiapkan timnya dengan cermat.

Dia juga sudah membedah kekuatan dan kelemahan tuan rumah agar tahu bagaimana caranya menjebol gawang Arema sekaligus bertahan dari terkaman Singo Edan.

“Kami sudah menganalisis permainan Arema. Program persiapan pun berjalan sesuai rencana," ujar Mauricio Souza. (pid/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-12 dan Klasemen Super League
Duel Arema FC vs Persija pada pekan ke-12 Super League kick off mulai pukul 15.30 WIB.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

