JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Arema FC Vs Persijap & Klasemen Super League

Senin, 02 Februari 2026 – 14:39 WIB
Live Streaming Arema FC Vs Persijap & Klasemen Super League - JPNN.COM
Arsitek Arema FC Marcos Santos. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - MALANG - Arema FC meladeni Persijap Jepara pada pekan ke-19 Super League di markasnya, Stadion Kanjuruhan, Senin (2/2) sore.

Kick off mulai 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4863387.

Pelaih Arema FC Marcos Santos mengatakan pasukannya pengin memanfaatkan atmosfer kandang untuk mengamankan tiga poin krusial.

Santos menekankan pentingnya mental bertarung dan keberanian bermain maksimal.

“Kami harus berjuang. Ya, kami menghormati Persijap Jepara, tetapi di depan para penggemar, kami harus memainkan permainan bagus,” tuturnya.

Di lini depan, Arema FC dipastikan melakukan perubahan, sebab Dalberto harus absen akibat akumulasi kartu kuning, sehingga peran ujung tombak akan diemban Joel Vinicius.

Keputusan tersebut diharapkan memberi variasi serangan bagi Arema FC, yang tengah berupaya meningkatkan produktivitas gol di putaran kedua musim ini.

Sementara itu, pemain Arema FC Gabriel Silva mengaku semakin nyaman bersama tim. Adaptasi yang berjalan lancar membuatnya optimistis bisa memberi kontribusi lebih besar.

Sore ini, tak berapa lama lagi, hadir laga pekan ke-19 Super League Arema FC Vs Persijap.

