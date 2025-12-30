Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Arema FC Vs Persita Tangerang, Penutup...

Selasa, 30 Desember 2025 – 14:15 WIB
Live Streaming Arema FC Vs Persita Tangerang, Penutup... - JPNN.COM
Gelandang serang Persita Eber Bessa (dua kiri) berlatih bersama rekan-rekannya. Foto: diambil dari persitafc

jpnn.com - KABUPATEN MALANG - Arema FC vs Persita Tangerang menjadi penutup pekan ke-8 (pekan tunda) Super League.

Dua tim bertemu di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (30/12) sore WIB.

Anda bisa menyaksikan pertarungan Arema FC vs Persita melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4797276.

Baca Juga:

Arema menjamu Persita berbekal hasil imbang dengan Madura United di laga sebelumnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Persita si Pendekar Cisadane datang dengan modal kemenangan dari Persik Kediri di pertandingan sebelumnya.

Gelandang serang Persita Eber Bessa mengatakan timnya datang dengan target menjaga tren positif performa tim.

Masih ada satu laga tunda pekan ke-8 Super League yang tersisa, Arema FC vs Persita Tangerang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Live Streaming Arema FC Vs Persita  Arema FC vs Persita  live streaming  Super League  klasemen Super League  Arema FC  Persita 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp