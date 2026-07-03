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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Live Streaming Argentina vs Cape Verde: Tim Tango tak Boleh Lengah

Jumat, 03 Juli 2026 – 22:30 WIB
Live Streaming Argentina vs Cape Verde: Tim Tango tak Boleh Lengah - JPNN.COM
Suporter Timnas Argentina mengenakan jersei dengan nama Lionel Messi. Foto: REUTERS/Issei Kato.

jpnn.com - Partai menarik tersaji saat Argentina jumpa Cape Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Duel Argentina vs Cape Verde akan berlangsung di Miami Stadium, Amerika Serikat, Sabtu (4/7/2026) pukul 05.00 WIB.

Tim Tango menatap duel tersebut dengan bekal sempurna. Skuad racikan Lionel Scaloni berhasil menyapu bersih tiga pertandingan penyisihan grup dengan kemenangan, sehingga melenggang ke fase knockout sebagai pemuncak Grup J.

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Meski demikian, Scaloni mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena. Menurutnya, setiap kesalahan di fase gugur bisa langsung mengakhiri perjalanan menuju gelar juara.

"Kami memang sedang menikmati performa yang bagus. Namun, mulai sekarang setiap pertandingan menjadi penentuan."

"Satu kekalahan saja sudah cukup mengakhiri perjalanan kami," jelasnya.

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Sementara itu, Cape Verde juga datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim debutan asal Afrika tersebut sukses melaju ke fase gugur setelah tampil konsisten sepanjang babak grup.

Pelatih Pedro Brito alias Bubista memastikan anak asuhnya tidak akan mengubah gaya bermain hanya karena menghadapi juara bertahan, Argentina.

Partai menarik tersaji saat Argentina jumpa Cape Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

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