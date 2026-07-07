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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Live Streaming Argentina vs Mesir: Tim Tango Mampu Hindari Kejutan?

Selasa, 07 Juli 2026 – 21:00 WIB
Live Streaming Argentina vs Mesir: Tim Tango Mampu Hindari Kejutan? - JPNN.COM
Lionel Messi (10) merayakan salah satu gol Argentina ke gawang Aljazair pada pertemuan kedua negara di Grup J Piala Dunia 2026. Foto: diambil dari digitalhubfifa

jpnn.com - Argentina akan melanjutkan perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Mesir pada babak 16 besar

Duel Argentina vs Mesir dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Selasa (7/7/2026) pukul 23.00 WIB.

Argentina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjaga catatan sempurna sejak fase grup.

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Tim Tango selalu meraih kemenangan pada penyisihan grup sebelum mengamankan tiket 16 besar lewat kemenangan dramatis 3-2 atas Cape Verde.

Di sisi lain, Mesir menempuh jalur yang lebih terjal. Wakil Afrika itu harus berjuang keras sejak penyisihan grup karena dua kali gagal meraih kemenangan.

Namun, ketangguhan mereka kembali terlihat pada babak 32 besar ketika mampu menyingkirkan Australia melalui drama adu penalti.

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Dari sisi pengalaman, Argentina jelas lebih diunggulkan.

La Albiceleste telah mengoleksi tiga trofi Piala Dunia, yakni pada edisi 1978, 1986, dan 2022. Sebaliknya, langkah Mesir sejauh ini belum pernah melampaui babak 16 besar.

Argentina akan melanjutkan perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Mesir pada babak 16 besar

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TAGS   Live Streaming Argentina vs Mesir  Live Streaming Piala Dunia 2026  Argentina vs Mesir  Argentina  Piala Dunia 2026 

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