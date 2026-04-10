Live Streaming ASEAN Futsal Championship 2026: Garuda Muda Siap Mencabik Vietnam
jpnn.com, THAILAND - Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam pada semifinal ajang ASEAN Futsal Championship 2026.
Pertandingan akbar tersebut rencana digelar di Nonthaburi Hall, Thailand pada Jumat (10/4) mulai pukul 17.00 WIB.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga Indonesia vs Vietnam bisa melalui streaming di Vision+ atau layar kaca MNC TV.
Berikut laman streaming yang bisa dinikmati secara legal untuk para penggemar:
Timnas Indonesia percaya diri menghadapi tim Negeri Paman Ho dengan modal tiga kemenangan melawan Brunei (7-0), Malaysia (1-0), dan Australia (3-2).
Hasil tersebut menempatkan Albagir dan kolega menjadi juara Grup B di atas Australia, Malaysia serta Brunei Darussalam.
Pelatih Timnas Indonesia, Hector Souto sudah memprediksi bahwa laga tidak akan berjalan mudah untuk tim asuhannya.