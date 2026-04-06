Live Streaming ASEAN Futsal Championship 2026: Menanti Wajah Baru Timnas Futsal Indonesia

Senin, 06 April 2026 – 12:03 WIB

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada laga perdana Grup B ASEAN Futsal Championship 2026.

Pertandingan Indonesia vs Brunei digelar di Nonthaburi, Senin (6/5/2026) pukul 12.30 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vision+ atau layar kaca MNC TV.

Timnas futsal Indonesia tampil dengan komposisi berbeda pada ajang Piala AFF Futsal kali ini.

Pelatih Hector Souto melakukan regenerasi dengan memberi kesempatan kepada sejumlah pemain muda untuk tampil di level internasional.

Langkah tersebut diharapkan dapat menambah pengalaman para pemain muda agar ke depan menjadi andalan Timnas futsal Indonesia.

"Kami hanya ingin mencoba untuk kompetitif. Target utama kami mengembangkan tim nasional agar memiliki lebih banyak pemain yang siap kapan pun kami butuhkan," ujar pelatih asal Spanyol itu.