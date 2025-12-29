Live Streaming Bali United Vs Dewa United: Dahulu Teman Kini Lawan

jpnn.com - GIANYAR - Laga Bali United vs Dewa United pada partai tunda pekan ke-8 Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore mempertemukan dua pelatih asal Belanda, Johnny Jansen dan Jan Olde Riekerink.

Dua pria itu dahulu teman, rekan kerja. Namun, nanti di lapangan, mereka harus berlawanan.

Johnny Jansen sebelumnya pernah menjadi asisten pelatih dari Jan Olde Riekerink saat di SC Heerenveen musim 2018/2019.

"Pertandingan akan sengit. Mereka (Dewa United) tim yang bagus dengan kualitas pemain luar biasa. Namun, kami juga memiliki komposisi pemain yang bagus dan saya yakin dengan kualitas tim saya bisa meraih hasil positif," tutur Coach Johnny.

Saat ini Bali United FC mengemas 20 poin duduk di anak tangga ke-8 klasemen.

Sementara itu, Dewa United Banten di posisi ke-14 dengan 16 poin.

Johnny telah menyiapkan taktik untuk saling beradu dengan racikan Jan Olde.

"Coach Jan saat itu datang dari pengalamannya di tim seperti Ajax. Dia memiliki visi bermain dengan ball possession yang sangat baik. Hanya itu sudah lama sebelum kami akan bertemu kembali di Indonesia. Sepak bola Belanda dan Indonesia tentu ada perbedaan sedikit, kami akan mempersiapkan semuanya dengan baik," kata Johnny.