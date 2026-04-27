Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Bali United Vs PSM: Serdadu Tridatu Bergairah

Senin, 27 April 2026 – 14:34 WIB
Para serdadu Bali United. Foto: ileague

jpnn.com - GIANYAR - Bali United FC menjadi tuan rumah untuk PSM Makassar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (27/4) sore.

Laga pembuka pekan ke-30 Super League itu bisa Anda saksikan via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=5026348.

Pertandingan ini bisa dibilang menjadi momen untuk Serdadu Tridatu -Bali United, melanjutkan tren positif setelah dua kemenangan beruntun. 

Sebelumnya, Bali United sukses meraih kemenangan 4-1 saat menjamu Malut United FC dan 1-0 saat bertandang ke markas Persita Tangerang. 

Penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna pun menyebut timnya sangat antusias menyambut laga kontra tim Juku Eja. 

"Persiapan kami sangat baik. Semua pemain sangat fit dan bersemangat," kata Arjuna. 

"Kami juga harus bisa menjalankan instruksi pelatih agar bisa memenangi pertandingan dan bisa memperbaiki posisi kami di klasemen," imbuhnya. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-30 dan Klasemen Super League
ileague

Pertarungan Bali United Vs PSM Makassar di Gianyar sore ini menjadi pembuka pekan ke-30 Super League.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Live Streaming Bali United Vs PSM  Bali United vs PSM  Super League  klasemen Super League 

JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp