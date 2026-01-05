Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Bhayangkara FC Vs Dewa United & Klasemen Super League

Senin, 05 Januari 2026 – 14:08 WIB
Live Streaming Bhayangkara FC Vs Dewa United & Klasemen Super League - JPNN.COM
Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC, Paul Munster. Foto: Instagram/@bhayangkarafc

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Tukang Racik Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster mengatakan laga timnya melawan Dewa United pada pekan ke-16 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (5/1), harus menjadi momen kebangkitan timnya.

Duel Bhayangkara FC vs Dewa United dimulai pukul 15.30 WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4827312.

Baca Juga:

Pertandingan ini menjadi penting bagi Bhayangkara FC, setelah serangkain hasil kurang memuaskan di empat laga sebelumnya.

Paul Munster berharap anak asuhnya akan meraih hasil yang lebih baik.

Di empat pertandingan sebelumnya, Bhayangkara FC hanya meraih satu poin. Dengan catatan sekali imbang dan tiga kali kalah.

Baca Juga:

“Kami mempersiapkan segalanya untuk target kali ini. Kami menunjukkan kerja keras dan itu yang harus kami lakukan untuk menghadapi tantangan baru,” kata Munster.

Munster juga berharap anak asuhnya mampu mencetak gol. Hal ini dikarenakan dalam dua laga terakhir Bhayangkara FC tidak mampu mencetak gol.

Munster juga berharap anak asuhnya mampu mencetak gol di laga Bhayangkara FC vs Dewa United ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Live Streaming Bhayangkara FC Vs Dewa United  Bhayangkara FC Vs Dewa United  Super League  klasemen Super League 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp