Live Streaming Bhayangkara FC Vs Malut United: Aqil Clean Sheet?

Kamis, 25 September 2025 – 13:37 WIB

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Penjaga gawang Bhayangkara FC Aqil Savik menjadi buah bibir, setidaknya dalam tiga pekan terakhir BRI Super League 2025/26.

Kiper berusia 26 tahun itu tak kebobolan alias clean sheet dalam tiga laga terakhir Bhayangkara FC.

Bagaimana dengan di pekan ke-7, saat Bhayangkara FC menjamu malut United di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (25/9) pukul 15.30 WIB.

Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4594599.

"Persiapan tim 100 persen, bahkan 110 persen," kata Aqil Savik saat konferensi pers menjelang laga, Rabu (24/9).

Bhayangkara FC butuh kemenangan lagi untuk menembus papan atas.