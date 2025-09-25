Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Bhayangkara FC Vs Malut United: Aqil Clean Sheet?

Kamis, 25 September 2025 – 13:37 WIB
Kiper Bhayangkara FC Aqil Savik. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Penjaga gawang Bhayangkara FC Aqil Savik menjadi buah bibir, setidaknya dalam tiga pekan terakhir BRI Super League 2025/26.

Kiper berusia 26 tahun itu tak kebobolan alias clean sheet dalam tiga laga terakhir Bhayangkara FC.

Bagaimana dengan di pekan ke-7, saat Bhayangkara FC menjamu malut United di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (25/9) pukul 15.30 WIB.

Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4594599.

"Persiapan tim 100 persen, bahkan 110 persen," kata Aqil Savik saat konferensi pers menjelang laga, Rabu (24/9).

Bhayangkara FC butuh kemenangan lagi untuk menembus papan atas.

Cek link live streaming laga Super League Bhayangkara FC vs Malut United di sini.

TAGS   Bhayangkara FC Vs Malut United  live streaming Super League  live streaming Bhayangkara FC vs Malut United  Super League 
