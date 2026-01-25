Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Big Match PSIM Vs Persebaya & Klasemen Super League

Minggu, 25 Januari 2026 – 14:40 WIB
Live Streaming Big Match PSIM Vs Persebaya & Klasemen Super League - JPNN.COM
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel. Foto: psimjogjaid

jpnn.com - BANTUL - Laga PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (25/1) pantas menyandang status big match pekan ke-18 Super League.

Itu lantaran posisi kedua tim di klasemen (lihat sendiri di bawah).

Alasan lain kenapa dilabeli big match, karena kuota tiket sudah habis bahkan membuat banyak fan tuan rumah kecewa tak kebagian.

Laga ini berlangsung di saat yang tepat, yakni ketika PSIM yang mendapat jatah tuan rumah harus menjamu tim yang merombak skuad dan tampak lebih berbahaya di tangan pelatih baru.

"Kami siap secara fisik, meski ada beberapa pemain cedera," tutur Pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel. 

Gastel mengaku memberikan perhatian khusus soal perubahan Persebaya.

"Pelatih baru masuk ke Persebaya, dia melatih satu pertandingan dan mereka menang melawan Malut United. Itu hasil yang sangat bagus buat mereka,” tutur Gastel.

"Ini bakal jadi pertandingan yang berbeda. Kami harus sangat tajam dan fokus,” imbuhnya.

PSIM vs Persebaya di Stadion Sultan Agung pantas menyandang status big match pekan ke-18 Super League.

