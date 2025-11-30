Live Streaming Borneo FC Vs Bali United & Klasemen Super League

Minggu, 30 November 2025 – 12:58 WIB

jpnn.com - SAMARINDA - Juru Taktik Borneo FC Samarinda Fabio Lefundes meminta para suporter memenuhi Stadion Segiri saat tuan rumah menjamu Bali United pada pekan ke-14 Super League, Minggu (30/11) sore.

Kick off Borneo FC vs Bali United dimulai pukul 15.30 WIB, Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4739843.

Menurut Lefundes, dukungan dari tribune menjadi faktor pembeda ketika Borneo bermain di kandang.

"Sekarang ada satu pertandingan lawan Bali. Apa bedanya saat main di sini (Segiri)? Bedanya, Borneo bermain melawan sebelas orang, sementara Borneo 12 orang," ujarnya.

"Semoga nanti Stadion Segiri bisa penuh," ujarnya. (bfc/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-14 dan Klasemen Super League

