Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Borneo FC Vs Bali United & Klasemen Super League

Minggu, 30 November 2025 – 12:58 WIB
Live Streaming Borneo FC Vs Bali United & Klasemen Super League - JPNN.COM
Super League. Foto: borneofcid

jpnn.com - SAMARINDA - Juru Taktik Borneo FC Samarinda Fabio Lefundes meminta para suporter memenuhi Stadion Segiri saat tuan rumah menjamu Bali United pada pekan ke-14 Super League, Minggu (30/11) sore.

Kick off Borneo FC vs Bali United dimulai pukul 15.30 WIB, Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4739843.

Menurut Lefundes, dukungan dari tribune menjadi faktor pembeda ketika Borneo bermain di kandang.

Baca Juga:

"Sekarang ada satu pertandingan lawan Bali. Apa bedanya saat main di sini (Segiri)? Bedanya, Borneo bermain melawan sebelas orang, sementara Borneo 12 orang," ujarnya.

Baca Juga:

"Semoga nanti Stadion Segiri bisa penuh," ujarnya. (bfc/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-14 dan Klasemen Super League
Live Streaming Borneo FC Vs Bali United &amp; Klasemen Super League Live Streaming Borneo FC Vs Bali United &amp; Klasemen Super Leagueileague

Kick off Borneo FC vs Bali United dimulai pukul 15.30 WIB, Anda bisa menyaksikannya via...

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Live Streaming Borneo FC Vs Bali United  Borneo FC vs Bali United  Super League  klasemen Super League 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp