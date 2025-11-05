Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Borneo FC Vs Dewa United: Semua Siap Tempur

Rabu, 05 November 2025 – 17:12 WIB
Fan Borneo FC. Foto: IG borneofc.id

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda mendapat tantangan berat di pekan ke-11 BRI Super League.

Mendapat jatah bermain di kandang sendiri, Stadion Segiri, Rabu (5/11) malam, Borneo FC kedatangan tim bertabur bintang bernama Dewa United.

Borneo FC akan menghadapi tim yang berisi Stefano Lilipaly, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Vikri, Alexis Messidoro, Hugo Jaja Gomes, Alex Martins, dan masih banyak pemain berkategori bintang lainnya di tubuh Dewa United.

Dewa United memang seperti belum tune in di liga domestik, tetapi tim dari Banten itu baru saja memastikan tiket perempat final AFC Challenge.

Duel Borneo FC vs Dewa United yang merupakan laga penutup pekan ke-11 akan kick off mulai pukul 19.00 WIB.

Anda bisa meyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19384-bri-super-league?schedule_id=4684718.

Perang bintang di laga penutup pekan ke-11 Super League malam ini, Borneo FC vs Dewa United.

