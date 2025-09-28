Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Borneo FC Vs Persija, Ada Gol di Babak Pertama

Minggu, 28 September 2025 – 20:02 WIB
Live Streaming Borneo FC Vs Persija, Ada Gol di Babak Pertama
Ilustrasi BRI Super League. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - SAMARINDA – Borneo FC unggul 1-0 dari Persija Jakarta pada babak pertama pertemuan bilateral di pekan ke-7 BRI Super League, di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (28/9) malam WIB.

Duel dua tim papan atas tersebut sangat seru, saling jual beli serangan.

Persija si Macan Kemayoran tampak lebih sering menguasai bola.



Namun, urusan efektivitas transisi, Borneo FC lah yang terlihat lebih galak.



Gol tuan rumah lahir dari kaki Joel Vinicius di menit ke-45.

Vinicus pantas berterima kasih kepada Juan Villa, yang memberikan asistensi.

Babak pertama Borneo FC Vs Persija Jakarta diwarnai satu gol apik. Laga seru, saling jual beli serangan.

borneo fc vs persija  Super League  Borneo FC 

