Live Streaming Borneo FC Vs Persija, Ada Gol di Babak Pertama

Minggu, 28 September 2025 – 20:02 WIB

jpnn.com - SAMARINDA – Borneo FC unggul 1-0 dari Persija Jakarta pada babak pertama pertemuan bilateral di pekan ke-7 BRI Super League, di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (28/9) malam WIB.

Duel dua tim papan atas tersebut sangat seru, saling jual beli serangan.

Persija si Macan Kemayoran tampak lebih sering menguasai bola.

Namun, urusan efektivitas transisi, Borneo FC lah yang terlihat lebih galak.

Gol tuan rumah lahir dari kaki Joel Vinicius di menit ke-45.

Vinicus pantas berterima kasih kepada Juan Villa, yang memberikan asistensi.