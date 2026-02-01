Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Borneo FC Vs PSIM: Jangan Anggap Remeh

Minggu, 01 Februari 2026 – 13:14 WIB
Live Streaming Borneo FC Vs PSIM: Jangan Anggap Remeh
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes. Foto: borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Juru Taktik Borneo FC Fabio Lefundes mengingatkan pasukannya agar tak meremehkan PSIM Yogyakarta.

Borneo FC vs PSIM hadir pada pekan ke-19 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (1/2) sore WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4860078.

Lefundes menuturkan PSIM yang datang ke Segiri setelah kalah di kandang saat menjamu Persebaya Surabaya.

"Dalam kondisi itu, tim seperti PSIM pasti punya motivasi untuk bangkit. Itu harus kami antisipasi," tutur Lefundes.

Dia pun tak mau banyak komentar soal kekuatan PSIM.

"Mereka tim bagus. Namun, kami harus bisa memetik poin maksimal di depan pendukung kita sendiri. Pemain harus bekerja keras memberikan yang terbaik," kata Lefundes. (bfc/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-19 dan Klasemen Super League
Laga pekan ke-19 Super League Borneo FC vs PSIM Yogyakarta di Segiri, tak berapa lagi.

Laga pekan ke-19 Super League Borneo FC vs PSIM Yogyakarta di Segiri, tak berapa lagi.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   Live Streaming Borneo FC Vs PSIM  Borneo FC Vs PSIM  Borneo FC  PSIM Yogyakarta  Super League  klasemen Super League 

