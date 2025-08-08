Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming BRI Super League Borneo FC Vs Bhayangkara FC

Jumat, 08 Agustus 2025 – 14:18 WIB
Live Streaming BRI Super League Borneo FC Vs Bhayangkara FC - JPNN.COM
Skuad Borneo FC Samarinda berlatih. Foto: IG borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Partai pertama pekan ke-1 BRI Super League menghadirkan laga Borneo FC vs Bhayangkara FC di Stadion Segiri Samarinda, Jumat (8/8) sore WIB.

Laga ini menjadi ajang pembuktian kesiapan kedua tim, terutama tuan rumah Borneo FC yang dilatih Fabio Lefundes.

Sebelum meladeni Bhayangkara Presisi Lampung FC, Borneo FC telah memulai latihan di Samarinda hingga pemusatan latihan di Yogyakarta.

“Pemain sudah paham dengan ide permainan kami. Semoga semua pemain hadir dalam kondisi fisik, taktik, dan mental yang luar biasa,” kata Fabio Lefundes.

Pelatih asal Brasil itu optimistis timnya tampil optimal, meski tetap mewaspadai kekuatan tim tamu.

“Pertandingan nanti tidak akan mudah. Bhayangkara memang baru promosi, tetapi mereka sudah lama bekerja sama. Namun, ini kandang kami, jadi, kami harus menang,” tuturnya.

Partai pertama pekan ke-1 BRI Super League Borneo FC vs Bhayangkara FC, sesaat lagi.

