Live Streaming Chen Yu Fei Vs Putri KW, An Se Young Menunggu

Jumat, 05 Juni 2026 – 10:13 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Salah satu partai yang ditunggu di perempat final Indonesia Open 2026 Super 1000 pada Jumat (5/6) pagi ini ialah yang melibatkan tunggal putri tuan rumah.

Dia ialah Putri Kusuma Wardani, yang akan menantang satu dari sekian banyak tunggal putri China, Chen Yu Fei.

Pertemuan Chen Yu Fei vs Putri KW menjadi Match 2 di Court 1, sesaat lagi.

Laga Chen vs Putri bisa Anda saksikan juga melalui live streaming Vision+.

Putri KW saat ini duduk di anak tangga ke-6, Chen Yu Fei urutan ke-4.

Rekor head to head Putri Vs Chen 0-3.

"Untuk melawan Chen Yu Fei, saya harus siap mental dan pikiran," ujar Putri seperti dikutip dari halaman PBSI.

"Melawan pemain Top 4 harus benar-benar fokus dan konsisten memakai teknik dan pola main. Semua pemain yang ada di Top 4 punya fokus yang sangat luar biasa, enggak gampang goyah saat ketinggalan atau unggul,” imbuhnya.