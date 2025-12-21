Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Live Streaming dan Jadwal Final BWF World Tour Finals 2025, Sekarang!

Minggu, 21 Desember 2025 – 13:19 WIB
Live Streaming dan Jadwal Final BWF World Tour Finals 2025, Sekarang! - JPNN.COM
Salah satu finalis BWF World Tour Finals 2025 ganda putri Korea Baek Ha Na (kiri) dan Lee So Hee. Foto: Jade Gao/AFP

jpnn.com - HANGZHOU - BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou, China tiba di hari penutup, pemungkas, final.

Lima laga puncak bakal hadir mulai pukul 13.00 WIB.

Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio, cek link-nya di bawah ini.

https://www.vidio.com/live/18249-hsbc-bwf-world-tour-finals-2025-finals

Tak ada satu pun duta Indonesia di final. Sudahlah tak usah dibahas kenapa.

Final BWF World Tour Finals 2025 menjadi catatan bersejarah buat Prancis.

Tunggal putra Christo Popov menembus final BWF World Tour Finals 2025 dan menjadi menjadi pemain pertama dari Prancis yang menorehkan catatan tersebut.

"Hanya untuk berpartisipasi saja sudah merupakan hal baru bagi saya. Jadi, saya sangat senang, hampir tanpa rasa sakit, dan semuanya positif sekarang," katanya.

Sekarang sedang berlangsung partai pertama final BWF World Tour Finals 2025. Iya, sekarang.

