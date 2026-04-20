Live Streaming Dewa United vs Persib: Ujian Berat Sang Pemuncak Klasemen

jpnn.com - Persib Bandung kembali menjalani laga penting dengan bertamu ke markas Dewa United pada pekan ke-28 BRI Super League.

Menurut jadwal, duel Dewa United vs Persib akan digelar di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4/2026), pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi salah satu ujian krusial bagi Persib yang saat ini masih memimpin klasemen Super League dengan 64 poin.

Kemenangan menjadi target utama agar mereka tetap menjaga jarak dari para pesaing di papan atas, termasuk Borneo FC yang terus membayangi di posisi kedua.

Meski di atas kertas berada di posisi lebih unggul dari Dewa United, Persib tidak ingin lengah.

Pelatih Bojan Hodak menegaskan bahwa posisi di klasemen bukan jaminan, terlebih menghadapi tim yang memiliki kualitas permainan baik seperti Dewa United.

"Bagi saya, Dewa United adalah salah satu tim dengan kualitas terbaik di liga. Saya tidak bisa menjelaskan mengapa posisi mereka belum mencerminkan hal itu," ucap pelatih asal Kroasia tersebut.

Persib sendiri datang dengan misi menjaga konsistensi agar tetap berada di jalur juara hingga akhir musim.