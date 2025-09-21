Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Live Streaming Final China Masters 2025, Pelatih dari Indonesia Disebut...

Minggu, 21 September 2025 – 09:57 WIB
Live Streaming Final China Masters 2025, Pelatih dari Indonesia Disebut... - JPNN.COM
Ganda campuran Malaysia Chen Tang Jie (belakang) dan Toh Ee Wei. Foto: AFP

jpnn.com - SHENZHEN - China Masters 2025 Super 750 hari ini tiba di ujung.

Lima final bakal digelar di Shenzhen Arena, Minggu (21/9) mulai pukul 12.00 WIB.

Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/18249-li-ning-china-masters-2025-final.

Final di ganda campuran menjadi pembuka.

bwf

Ganda campuran Malaysia Chen Tang Jie/Toh Ee Wei memasuki Shenzhen Arena siang nanti dengan bekal catatan tak terkalahkan sejak meraih gelar Juara Dunia 2025 di Paris, Agustus.

Pasangan peringkat tiga dunia yang kini dilatih pelatih dari Indonesia Nova Widianto itu menyebut kemenangan di semifinal dari ganda campuran ranking satu dunia dari China Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping kemarin, punya kesan tersendiri.

"Kami senang bisa mengalahkan mereka karena di empat pertemuan terakhir kami selalu kalah," ujar Tang Jie.

Lihat link live streaming final China Masters 2025 Super 750 dan jadwal pertandingannya di sini.

TAGS   China Masters 2025  Final China Masters 2025  Nova Widianto  Chen Tang Jie/Toh Ee Wei  live streaming 
