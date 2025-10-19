Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Live Streaming Final Denmark Open 2025 & Pernyataan Jojo

Minggu, 19 Oktober 2025 – 08:26 WIB
Live Streaming Final Denmark Open 2025 & Pernyataan Jojo - JPNN.COM
Jonatan Christie. Foto: Anthony Wallace/AFP

jpnn.com - ODENSE - Ajang bergengsi Denmark Open 2025 Super 750 akhirnya tiba di puncaknya, yakni final yang akan digelar di Jyske Bank Arena, Odense, Minggu (19/10) mulai pukul 17.00 WIB.

Anda pelanggan Vidio bisa menyaksikan seluruh partai puncak Denmark Open 2025 melalui live streaming https://www.vidio.com/live/18249-victor-denmark-open-2025-finals.

Dari lima pertandingan, dua di antaranya melibatkan wakil Indonesia.

Baca Juga:

Ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan tunggal putra Jonatan Christie.

Ini jadwalnya:
Live Streaming Final Denmark Open 2025 & Pernyataan Jojo

Buat Jojo -panggilan Jonatan Christie, final nanti merupakan yang pertama di Denmark Open.

Baca Juga:

Dia menyatakan sangat senang, karena sebelumnya pencapaian terbaik di Denmark Open hanya perempat final.

Jojo juga bahagia bisa terlepas dari masa sulit, lantaran beberapa bulan ke belakang berkutat dengan cedera.

Indonesia punya dua wakil di final Denmark Open 2025 Super 750. Cek di sini, ya.

