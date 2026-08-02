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Live Streaming Final VNL 2026, Perebutan Perunggu Sudah Mulai

Minggu, 02 Agustus 2026 – 14:47 WIB
Live Streaming Final VNL 2026, Perebutan Perunggu Sudah Mulai - JPNN.COM
Amerika Serikat dan Polandia akan memperebutkan gelar juara VBL 2026 malam ini. Foto: volleyballworld

jpnn.com - NINGBO - Volleyball Nations League atau VNL 2026 menyisakan dua pertandingan.

Jepang dan Slovenia -dua tim yang kalah di semifinal, saat ini sedang bertarung memperebutkan medali perunggu atau tempat ketiga.

Laga ini bisa disaksikan via live streaming di Vidio mulai pukul 14.40 WIB.

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Kemudian, Amerika Serikat dan Polandia saling berhadapan dalam pertandingan perebutan medali emas.

Ini menjadi pertandingan ulangan final VNL 2023, saat itu Polandia menang 3-1.

Polandia sudah dua kali menjadi juara VNL, yakni 2023 dan tahun lalu.

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Sementara itu, AS belum pernah juara. Prestasi terbaik AS, yakni perak 2019, 2022, dan 2023. (vw/jpnn)

Live Streaming Final VNL 2026, Perebutan Perunggu Sudah Mulaivolleyballworld

Dua pertandingan terakhir di VNL 2026 Pria hadir siang dan malam ini. Jepang vs Slovenia dan AS vs Polandia.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   final VNL 2026  Live Streaming Final VNL 2026  VNL 2026  AS vs Polandia 
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