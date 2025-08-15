Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Live Streaming FP1 MotoGP Austria & 5 Hal yang Wajib Anda Tahu

Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:12 WIB
Ilustrasi MotoGP 2025. Foto: Michal Cizek/AFP

jpnn.com - SPIELBERG - MotoGP Austria menjadi seri pertama setelah MotoGP jeda setengah musim.

Free practice atau latihan bebas pertama akan membuka rangkaian persaingan kelas MotoGP, di Red Bull Ring, Spielberg, Jumat (15/8) sore WIB.

Anda bisa menyaksikan FP1 melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17140-spotv-2?schedule_id=4495138, mulai pukul 15.45 WIB.

Sebelum menikmati persaingan di MotoGP Austria, ada lima hal yang wajib Anda tahu. Cek atau geser IG di bawah ini.

Siapa bakal memenangi sprint dan race/grand prix di Red Bull Ring 2025? (ig/jpnn)

MotoGP Austria 2025
Jumat (15/8)
15.45-16.30 WIB: Free Practice 1
20.00-21.00 WIB: Practice
Sabtu (16/8)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 14 Laps
Minggu (17/8)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix/Race 28 Laps

FP1 MotoGP Austria 2025 seaat lagi. Cek link live streaming di sini dan dapatkan 5 info penting.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

