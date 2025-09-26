Live Streaming FP1 MotoGP Jepang Pagi Ini & Pernyataan Marc Marquez

jpnn.com - MOTEGI – Seri ke-17 dari 22 seri MotoGP 2025 hadir akhir pekan ini, yakni MotoGP Jepang di Mobility Resort Motegi.

Semua menunggu pengukuhan Marc Marquez sebagai Juara Dunia MotoGP 2025, dan hal itu sangat besar peluangnya terjadi di Motegi.

Ada banyak kemungkinan untuk itu, tetapi yang paling sederhana: di kedua balapan (sprint dan grand prix), Marc mengungguli Alex Marquez hanya dengan tiga poin.

Namun, menurut Marc, bukanlah sebuah bencana jika gelar juara 2025 itu belum dia raih di MotoGP Jepang.

Bisa jadi setelah itu, yakni satu pekan setelah Jepang, MotoGP Indonesia atau berikutnya.

"Mustahil untuk tidak memikirkan soal gelar juara dunia. Apalagi saat semua bertanya hal itu kepada saya," kata Marc.

"Bukan bencana jika belum di sini (Jepang). Jika ini seri terakhir, cara dan hasilnya akan berbeda."

"Saya ulangi, jika bukan akhir pekan ini, itu bukan bencana. Saya masih punya lima peluang lagi di depan," imbuhnya.