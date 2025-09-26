Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Live Streaming FP1 MotoGP Jepang Pagi Ini & Pernyataan Marc Marquez

Jumat, 26 September 2025 – 07:08 WIB
Live Streaming FP1 MotoGP Jepang Pagi Ini & Pernyataan Marc Marquez - JPNN.COM
Para pembalap MotoGP 2025 di Mobility Resort Motegi, Kamis (25/9). Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - MOTEGI – Seri ke-17 dari 22 seri MotoGP 2025 hadir akhir pekan ini, yakni MotoGP Jepang di Mobility Resort Motegi.

Semua menunggu pengukuhan Marc Marquez sebagai Juara Dunia MotoGP 2025, dan hal itu sangat besar peluangnya terjadi di Motegi.

Ada banyak kemungkinan untuk itu, tetapi yang paling sederhana: di kedua balapan (sprint dan grand prix), Marc mengungguli Alex Marquez hanya dengan tiga poin.

Baca Juga:

Namun, menurut Marc, bukanlah sebuah bencana jika gelar juara 2025 itu belum dia raih di MotoGP Jepang.

Bisa jadi setelah itu, yakni satu pekan setelah Jepang, MotoGP Indonesia atau berikutnya.

"Mustahil untuk tidak memikirkan soal gelar juara dunia. Apalagi saat semua bertanya hal itu kepada saya," kata Marc.

Baca Juga:

"Bukan bencana jika belum di sini (Jepang). Jika ini seri terakhir, cara dan hasilnya akan berbeda."

"Saya ulangi, jika bukan akhir pekan ini, itu bukan bencana. Saya masih punya lima peluang lagi di depan," imbuhnya.

Seri ke-17 dari 22 seri MotoGP 2025 hadir akhir pekan ini, yakni MotoGP Jepang. FP1 sesaat lagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Jepang  MotoGP  jadwal MotoGP Jepang  live streaming MotoGP jepang 
BERITA MOTOGP JEPANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp