Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Live Streaming FP2 & Kualifikasi MotoGP Jepang, Marc Marquez Tumbang

Sabtu, 27 September 2025 – 08:35 WIB
Live Streaming FP2 & Kualifikasi MotoGP Jepang, Marc Marquez Tumbang - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - MOTEGI – Pemimpin klasemen MotoGP 2025 Marc Marquez mengalami kecelakaan di Turn 5 Sirkuit Motegi pada Free Practice 2 MotoGP Jepang, Sabtu (27/9) pagi WIB.

Marc Marquez tumbang saat menikung ke kanan sebelum memasuki area terowongan di Motegi.

Insiden itu terjadi hanya sekitar 8-9 menit dari 30 menit FP2.

Baca Juga:

Saat itu Marc baru saja menempatkan catatan waktunya di urutan paling atas, satu menit, 44,321 detik.

Marc terlihat baik-baik saja, mendapat bantuan dari petugas setempat dan akhirnya kembali ke pit.

FP2 masih berlangsung saat berita ini diracik.

Baca Juga:

Buat Anda yang pengin menyaksikan FP2 lalu kualifikasi MotoGP Jepang, bisa melalui live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/17140-spotv-2?schedule_id=4589897. (adk/jpnn)

MotoGP Jepang 2025
Jumat (26/9)
08.45-09.30 WIB: Free Practice 1 (Francesco Bagnaia)
13.00-14.00 WIB: Practice (Marco Bezzecchi)
Sabtu (27/9)
08.10-08.40 WIB: Free Practice 2
08.50-09.05 WIB: Qualifying 1
09.15-09.30 WIB: Qualifying 2
13.00 WIB: Sprint 12 Laps
Minggu (28/9)
07.40-07.50 WIB: Warm Up
12.00 WIB: Grand Prix 24 Laps

Marc Marquez kecelakaan saat menikung ke kanan sebelum memasuki area terowongan di Motegi.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  MotoGP Jepang  kualifikasi MotoGP Jepang  MotoGP 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp