Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Live Streaming FP2 MotoGP Brasil, Sekarang! Kering, Biru

Sabtu, 21 Maret 2026 – 20:19 WIB
Para pembalap MotoGP saat mendapat kesempatan latihan start di Goiania. Foto: motogp

jpnn.com - GOIANIA - MotoGP Brasil di Autodromo Internacional de Goiania saat ini tiba pada sesi free practice 2.

Sesi berdurasi 30 menit ini secara resmi tak mencatat waktu para pembalap.

Namun, di sinilah para pembalap dan timnya menentukan strategi untuk kualifikasi yang digelar hanya sepuluh menit setelah FP2.

Baca Juga:

FP2 dimulai pukul 20.10 WIB. Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17140-spotv-2?schedule_id=4959875.

Baca Juga:

Trek di Goiania tampak kering, awan biru terlihat memayungi sirkuit. Namun, komentator live FP2 menyebut cuaca di Brasil saat ini tak bisa diprediksi dengan akurat. (adk/jpnn)

MotoGP Brasil 2026
Jumat (20/3)
Free Practice 1 (Pedro Acosta)
Sabtu (21/3)
Practice (Johann Zarco)
20.10-20.40 WIB: Free Practice 2
20.50-21.05 WIB: Qualifying 1
21.15-21.30 WIB: Qualifying 2
Minggu (22/3)
01.00 WIB: Sprint 15 Laps
20.40-20.50 WIB: Warm Up
Senin (23/3)
01.00 WIB: Grand Prix 31 Laps

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Brasil  live streaming motogp brasil  MotoGP  Brasil 
BERITA MOTOGP BRASIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp