JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Live Streaming French Open 2025 Jojo Vs Koki Watanabe

Kamis, 23 Oktober 2025 – 16:42 WIB
Live Streaming French Open 2025 Jojo Vs Koki Watanabe - JPNN.COM
Jonatan Christie. Foto: PBSI.

jpnn.com, CESSON SEVIGNE - Tunggal putra peringkat ke-17 dunia Alwi Farhan memastikan satu tempat di perempat final French Open 2025 Super 750.

Atlet pelatnas Indonesia itu baru saja memenangi laga 16 Besar di Glaz Arena, Cesson Sevigne, Kamis (23/10) sore WIB.

Alwi yang kini merupakan tunggal putra terbaik dari pelatnas itu mengalahkan pemain Irlandia Nhat Nguyen rubber game 16-21, 21-12, 21-17.

Seturut laporan tim statistik BWF, duel sengit Alwi vs Nhat berlangsung dalam durasi 67 menit.

Alwi berhak melakoni laga perempat final, menghadapi pemenang dari laga Kunlavut Vitidsarn (Thailand) vs Kodai Naraoka (Jepang).

Pertarungan Vitidsarn vs Naraoka sedang berlangsung di Court 1 saat berita ini diracik.

Sementara itu, di Court 2 ada duel di nomor tunggal putra antara pemain non-pelatnas Jonatan 'Jojo' Christie versus duta Jepang Koki Watanabe.

Buat Anda yang pengin menyaksikan laga Jonatan Christie vs Koki Watanabe bisa juga melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/18250-yonex-french-open-2025-round-of-16-court-2. (adk/jpnn)

Alwi Farhan memastikan satu tempat di perempat final French Open 2025 Super 750.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   Live Streaming French Open 2025  French Open 2025  Jojo  Jonatan Christie  Alwi Farhan 
