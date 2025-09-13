Live Streaming Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 AS Vs Kolombia Pagi Ini

jpnn.com - MANILA - Salah satu unggulan di Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, Amerika Serikat, memulai perjuangannya di penyisihan Pool D, Sabtu (13/9) pagi WIB.

AS akan menghadapi tim debutan kejuaraan dunia, Kolombia di Manila.

Anda bisa menyaksikannya via live streaming di VBTV mulai pukul 09.00 WIB.

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina hari ini memasuki hari kedua.

Pada hari pertama Volleyball World Championship 2025 Putra kemarin, tuan rumah Filipina kalah 0-3 (13-25, 17-25, 23-25) dari Raja Afrika Tunisia di partai pembuka.

Outside hitter Tunisia Oussama Ben Romdhane memimpin perolehan angka, 17 poin. "Kami sangat senang berada di sini, di stadion yang luar biasa ini dan atmosfer yang luar biasa,” kata Ben Romdhane.

“Kami tahu mereka akan sangat kuat dalam bertahan dan mereka akan melakukan servis dengan baik, jadi, kami berusaha untuk konsisten sepanjang pertandingan. Itu adalah awal yang baik bagi kami, dan sekarang kami memiliki dua pertandingan lagi melawan Mesir dan Iran, dan kami harus memenangi setidaknya satu pertandingan untuk lulus ke 16 Besar," imbuhnya. (vw/jpnn)

Penyisihan Grup Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025

Pool A: Filipina, Iran, Mesir, Tunisia

Pool B: Polandia, Belanda, Qatar, Rumania

Pool C: Prancis, Argentina, Finlandia, Korea

Pool D: Amerika Serikat, Kuba, Portugal, Kolombia

Pool E: Slovenia, Jerman, Bulgaria, Chile

Pool F: Italia, Ukraina, Belgia, Aljazair

Pool G: Jepang, Kanada, Turkiye, Libya

Pool H: Brasil, Serbia, Ceko, China