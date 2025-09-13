Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Live Streaming Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 AS Vs Kolombia Pagi Ini

Sabtu, 13 September 2025 – 08:25 WIB
Live Streaming Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 AS Vs Kolombia Pagi Ini - JPNN.COM
Nama libero Amerika Serikat Erik Shoji termasuk dalam susunan pemain timnya untuk menghadapi Kolombia di Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025. Foto: Volleyball World

jpnn.com - MANILA - Salah satu unggulan di Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, Amerika Serikat, memulai perjuangannya di penyisihan Pool D, Sabtu (13/9) pagi WIB.

AS akan menghadapi tim debutan kejuaraan dunia, Kolombia di Manila.

Anda bisa menyaksikannya via live streaming di VBTV mulai pukul 09.00 WIB.

Baca Juga:

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina hari ini memasuki hari kedua.

Pada hari pertama Volleyball World Championship 2025 Putra kemarin, tuan rumah Filipina kalah 0-3 (13-25, 17-25, 23-25) dari Raja Afrika Tunisia di partai pembuka.

Outside hitter Tunisia Oussama Ben Romdhane memimpin perolehan angka, 17 poin. "Kami sangat senang berada di sini, di stadion yang luar biasa ini dan atmosfer yang luar biasa,” kata Ben Romdhane.

Baca Juga:

“Kami tahu mereka akan sangat kuat dalam bertahan dan mereka akan melakukan servis dengan baik, jadi, kami berusaha untuk konsisten sepanjang pertandingan. Itu adalah awal yang baik bagi kami, dan sekarang kami memiliki dua pertandingan lagi melawan Mesir dan Iran, dan kami harus memenangi setidaknya satu pertandingan untuk lulus ke 16 Besar," imbuhnya. (vw/jpnn)

Penyisihan Grup Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025
Pool A: Filipina, Iran, Mesir, Tunisia
Pool B: Polandia, Belanda, Qatar, Rumania
Pool C: Prancis, Argentina, Finlandia, Korea
Pool D: Amerika Serikat, Kuba, Portugal, Kolombia
Pool E: Slovenia, Jerman, Bulgaria, Chile
Pool F: Italia, Ukraina, Belgia, Aljazair
Pool G: Jepang, Kanada, Turkiye, Libya
Pool H: Brasil, Serbia, Ceko, China

AS memulai perjuangannya di penyisihan Pool D Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 yang digelar di Filipina.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025  Live Streaming Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025  live streaming  Voli Putra  Volleyball World Championship 2025 
BERITA KEJUARAAN DUNIA VOLI PUTRA 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp