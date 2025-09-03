Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Live Streaming Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 Belanda Vs Jepang, Coba Lihat Nomor 10

Rabu, 03 September 2025 – 16:32 WIB
Setter Belanda Sarah van Allen (10) bersinar di Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025. Foto: volleyballworld

jpnn.com - BANGKOK - Perempat final pertama Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 antara Belanda vs Jepang hadir sesaat lagi di Stadion Huamark, Bangkok, Thailand.

Anda bisa menyaksikannya via live streaming VBTV mulai pukul 17.00 WIB.

Belanda menembus 8 Besar setelah menyingkirkan si petahana Serbia, sedangkan Jepang masuk Top 8 seusai mengandaskan mimpi tuan rumah.

"Kedua tim telah bertemu sebelumnya musim ini. Dalam pertandingan Volleyball Nations League 2025 di Ottawa pada awal Juni, Jepang menang telak 3-0 (25-17, 25-15, 25-16)," kupasan awak Volleyball World.

Namun, sebelum itu, Belanda memenangi tiga pertemuan dengan Jepang di VNL, berturut-turut, pada 2021, 2022, dan 2023.

Belanda dan Jepang juga pernah ketemu di Kejuaraan Dunia, pada fase grup di 2022. Saat itu Jepang menang 3-0.

Hasil terbaik Belanda dalam sejarah Kejuaraan Dunia Voli Putri ialah peringkat keempat yang mereka raih pada 2018, sedangkan Jepang adalah salah satu tim paling berprestasi dalam sejarah Volleyball World Championships (Putri), dengan tiga gelar, tiga perak, dan satu perunggu.

Jepang saat ini harus waspada lantaran Belanda di Thailand 2025 tampak berbeda dengan saat tampil di VNL 2025.

Pemenang Belanda vs Jepang akan bersua AS atau Turkiye di semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025.

