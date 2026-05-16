JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Live Streaming Kualifikasi MotoGP Catalunya, Acosta Jadi Patokan

Sabtu, 16 Mei 2026 – 14:03 WIB
Pedro Acosta. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - CATALUNYA – Kualifikasi MotoGP Catalunya akan hadir di Circuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (16/5) sore WIB.

Sebelum kualifikasi pun masih ada Free Practice 2.

Anda bisa menyaksikan semua sesi tersebut melalui live streaming di Vidio.

Pembalap utama KTM Pedro Acosta menjadi patokan pada kualifikasi nanti, lantaran Acosta lah rider terbaik saat Practice MotoGP Catalunya kemarin.

Acosta memimpin daftar Top 10 pada practice.

"Saya rasa masih banyak yang harus ditingkatkan untuk kualifikasi. Namun, ya, saya senang karena kami (KTM) kencang di sesi ini," tutur Acosta kepada awak MotoGP seusai practice.

Sepuluh terbaik pada practice berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2).

Top 10 Practice MotoGP Catalunya:

Dua terbaik pada Q1 MotoGP Catalunya berhak mengikuti Q2 dan otomatis mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12.

