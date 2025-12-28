Close Banner Apps JPNN.com
Live Streaming Malut United Vs Borneo FC, Sesaat Lagi

Minggu, 28 Desember 2025 – 10:07 WIB
Super League. Foto: borneofcid

jpnn.com - TERNATE - Big match Malut United vs Borneo FC Samarinda pada laga tunda pekan ke-8 Super League hadir di Stadion Kie Raha, Ternate, sesaat lagi.

Kick off Malut United vs Borneo FC dimulai pukul 13.30 WIB atau 15.30 WIT.

Anda bisa menyaksikannya melalui televisi nasional atau live streaming Vidio pada link di bawah ini.

https://www.vidio.com/live/19988-bri-super-league?schedule_id=4790747

Duel Malut United vs Borneo FC pasti seru. “Para pemain termotivasi saat melawan tim kuat. Semoga Malut United dapat menampilkan permainan terbaik dan meraih tiga poin," ujar Pelatih Malut United Hendri Susilo.

Malut United peringkat ke-4 klasemen dengan 28 poin, sedangkan Borneo FC baru turun takhta menyusul kemenangan Persib Bandung dari PSM Makassar.

Andai menang, Malut United menggusur Persija Jakarta. Jika Borneo FC yang menang (atau imbang) maka pucuk klasemen kembali ke Samarinda. (mufc/jpnn)

Hasil-Jadwal Laga Tunda Pekan ke-8 dn Klasemen Super League
Ada Malut United vs Borneo FC sesaat lagi. Jika Malut United menang, Persija Jakarta pun jadi korban.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

