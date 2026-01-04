Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Malut United Vs PSBS Siang Ini, Pesta Gol?

Minggu, 04 Januari 2026 – 10:06 WIB
Gelandang Malut United Wbeymar Angulo. Foto: diambil dari malutunitedfc

jpnn.com - TERNATE - Gelandang Malut United Wbeymar Angulo memprediksi timnya tak bakal mendapatkan kemudahan saat menjamu PSBS Biak, pada pekan ke-16 Super League di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (4/1) pukul 13.30 WIB atau 15.30 WIT.

“Pertandingan melawan PSBS Biak tidak akan berjalan mudah. Semua pemain harus siap untuk berjuang meraih kemenangan," kata Angulo.

Menurutnya, posisi di papan klasemen tidak memengaruhi mentalitas Malut United dalam menatap pertandingan melawan PSBS Biak.

Malut United kini menjelma menjadi tim papan atas, sedangkan PSBS Biak untuk sementara menyandang status tim medioker bahkan cenderung rentan bersaing di zona merah.

"Pemain sudah bekerja keras dalam sesi latihan. Kami tetap harus fokus pada laga yang tidak akan berjalan mudah ini,” kata pesebak bola yang pernah membela tim nasional Armenia tersebut.

Malut United kini bisa dibilang menjadi tim paling fantastis, mendulang delapan kemenangan dan dua hasil imbang dalam sepuluh pertandingan terakhir. Best of the best.

Malut United kini menjelma menjadi tim papan atas Super League, sedangkan PSBS Biak...

