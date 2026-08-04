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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Persebaya Vs Arema FC, Derbi Jatim Penentu Final Piala Presiden 2026

Selasa, 04 Agustus 2026 – 19:15 WIB
Live Streaming Persebaya Vs Arema FC, Derbi Jatim Penentu Final Piala Presiden 2026 - JPNN.COM
Skuad Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Derbi Jawa Timur memanaskan atmosfer Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya dan Arema FC akan saling berhadapan pada babak semifinal untuk memperebutkan satu tempat di partai puncak.

Pertandingan Persebaya vs Arema dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026) pukul 20.00 WIB.

Green Force datang dengan modal yang sangat meyakinkan. Tim racikan Bernardo Tavares mengoleksi sembilan poin setelah menumbangkan Persija Jakarta (1-0), PSMS Medan (1-0), dan Port FC (2-1).

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Meski hasilnya sempurna, Tavares menilai timnya belum mencapai level permainan yang diinginkan. Menurutnya, turnamen ini masih menjadi bagian dari proses membentuk fondasi tim sebelum kompetisi resmi bergulir.

"Turnamen ini masih menjadi bagian dari persiapan kami. Masih banyak kekurangan yang harus dibenahi agar tim bisa berkembang dan tampil lebih kompetitif ketika musim dimulai," ujar Tavares.

Di sisi lain, Arema FC juga datang dengan kepercayaan diri tinggi. Singo Edan berhasil mengamankan posisi kedua Grup A setelah bangkit dari kekalahan pada laga pembuka. Dua kemenangan atas Tampines Rovers dan DPMM FC menjadi bekal penting untuk menghadapi rival abadinya tersebut.

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Selain membidik tiket final, Arema juga membawa ambisi mempertahankan reputasinya sebagai klub tersukses di Piala Presiden. Hingga kini, tim asal Malang itu masih menjadi pemegang rekor koleksi gelar terbanyak dengan empat trofi.

Pemenang Derbi Jawa Timur akan bertemu Persib Bandung pada final Piala Presiden 2026. Maung Bandung lebih dahulu memastikan tempat setelah menyingkirkan Persija Jakarta dengan skor 2-1.

Derbi Jawa Timur memanaskan atmosfer Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya dan Arema FC akan saling berhadapan pada babak semifinal

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TAGS   live streaming Persebaya Vs Arema  Live Streaming Piala Presiden 2026  Persebaya Vs Arema  Piala Presiden 2026 
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