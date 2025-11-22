Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Persebaya Vs Arema FC, Habis-habisan

Sabtu, 22 November 2025 – 13:42 WIB
Skuad Arema FC. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SURABAYA - Derbi Jawa Timur antara Persebaya Surabaya vs Arema FC hadir di pekan ke-13 Super League.

Persebaya bertindak sebagai tuan rumah laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (22/11) sore.

Kick off mulai pukul 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4724844.

Salah satu pemain Arema FC Rifad Marasabessy mengatakan bahwa timnya akan bermain habis-habisan.

“Semua orang sudah tahu, ini derbi Jawa Timur, yang terpenting semoga kami bisa memberikan yang terbaik," katanya.

Rifad menyadari laga nanti akan berat lantaran Persebaya akan bermain di depan ribuan suporter yang dikenal memiliki atmosfer yang menekan.

"Persebaya klub besar, tetapi kami sudah siap menghadapi ribuan suporter lawan,” ujarnya.

Persebaya maupun Arema FC menjalani laga ini dengan kondisi yang tidak sepenuhnya ideal. Persebaya baru saja kehilangan Francisco Rivera akibat kartu merah, sementara Arema FC kehilangan Julian Guevara, Bayu Setiawan, dan Ahmad Maulana.

Persebaya Vs Arema FC, ini derbi Jawa Timur. Laga digelar di GBT. Sore ini. Jangan sampai gak tonton.

TAGS   Live Streaming Persebaya Vs Arema FC  Persebaya vs Arema FC  Super League  klasemen Super League 

