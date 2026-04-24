Liga Indonesia

Live Streaming Persib vs Arema: Maung Bandung atau Singo Edan yang Berkuasa?

Jumat, 24 April 2026 – 17:00 WIB
Skuad Persib Bandung. Foto: ILeague.

jpnn.com - Pertandingan besar akan tersaji saat Persib Bandung menjamu Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Duel Persib vs Arema akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam pukul 19.00 WIB.

Persib datang dengan target penuh, yakni mengamankan kemenangan demi menjaga posisi di puncak klasemen.

Hingga pekan ke-28, Maung Bandung masih memimpin dengan 65 poin, hanya unggul dua angka dari pesaing terdekat, Borneo FC.

Di sisi lain, Arema tak ingin hanya sekadar bertandang ke Kota Kembang.

Singo Edan tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun.

Hanya saja, Persib membawa modal kuat berupa rekor kandang yang impresif sepanjang musim ini. Hal ini jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Arema.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Persib vs Arema bisa melalui aplikasi Vidio.com dengan link berikut ini: https://www.vidio.com/live/19355-bri-super-league?schedule_id=5022117

Persib Bandung menjamu Arema FC di GBLA dalam laga krusial perebutan puncak klasemen. Bisakah Singo Edan mengejutkan Maung Bandung?

