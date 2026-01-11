Live Streaming Persib Vs Persija & 11 Larangan yang Wajib Anda Tahu

jpnn.com - BANDUNG - Pihak Persib Bandung mengingatkan Bobotoh, suporter tim tuan rumah, dan seluruh penonton yang akan masuk ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1) sore ini menciptakan atmosfer pertandingan yang bermartabat.

"Persib mengajak seluruh Bobotoh untuk bersama-sama menciptakan atmosfer pertandingan yang aman, nyaman, dan bermartabat melalui kampanye #JagaPERSIBJagaBandungJagaGBLA," bunyi imbauan yang ada di lama Persib.

"Penyalaan flare, petasan, kembang api, maupun benda sejenis yang mengandung bahan peledak dilarang keras. Panas dan cahaya dari flare terbukti membahayakan orang di sekitarnya, merusak fasilitas stadion, serta berisiko menghentikan pertandingan."

"Dukungan terbaik bagi Persib ialah nyanyian, tepuk tangan, dan sikap tertib yang menunjukkan kelas Bobotoh."

Pihak Persib pun mengingatkan agar laga berjalan lancar, sejak sebelum hingga setelah pertandingan, calon penonton yang ke GBLA memerhatikan hal-hal berikut:

Siapkan kebutuhan pribadi, termasuk perlengkapan antisipasi cuaca seperti jas hujan.

Beli tiket hanya melalui PERSIB Apps untuk menghindari tiket palsu.

Datang lebih awal ke lokasi penukaran e-ticket agar tidak terjebak antrean.

Tukarkan e-ticket dengan gelang penanda di lokasi resmi dan langsung kenakan di pergelangan tangan kiri. Pelanggaran dapat berakibat tiket hangus.

Ikuti seluruh tahapan pemeriksaan keamanan dengan tertib saat memasuki area stadion.

Jaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan bersama.

Amankan barang-barang pribadi.

Hormati sesama penonton, khususnya kaum hawa.

Hal yang Tidak Boleh Dilakukan atau Dilarang: