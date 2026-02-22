Live Streaming Persib Vs Persita, Tribune Selatan GBLA Ditutup Buntut Kekacauan

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung bakal melakoni partai pertama mereka di Super League setelah tersingkir di kompetisi Asia; ACL Two.

Si Maung Bandung akan menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/2) malam WIB.

Kick off mulai pukul 20.30 WIB, Anda bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4903238.

Baca Juga: Amarah Bobotoh Tumpah pada Akhir Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC

Untuk laga nanti hingga waktu yang belum ditentukan, Persib terpaksa menutup tribune selatan GBLA.

Itu sebagai antisipasi pihak klub agar kekacauan seperti saat laga Persib vs Ratchaburi pada 18 Februari tak terulang lagi.

Saat itu, terjadi sejumlah insiden, seperti pemanjatan pagar pembatas tribun, pelemparan objek, penyalaan petasan, serta pitch invasion yang melibatkan sebagian oknum suporter.

Baca Juga: Semua Pemain Persita Termotivasi Menghancurkan Persib

"Kami memahami bahwa dinamika emosi dalam sepak bola adalah hal yang tidak terpisahkan. Namun, setiap bentuk tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan pemain, ofisial, maupun sesama penonton tentu perlu disikapi. Sepak bola seharusnya tetap menjadi ruang dukungan yang positif, aman, dan membanggakan bagi semua pihak," bunyi pernyataan Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan di halaman Persib.

"Sebagai langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang, kami memutuskan untuk menutup sementara tribun selatan serta VIP Barat Selatan (VBS) sektor D dan E, mulai dari pertandingan Persib vs Persita yang digelar Minggu, 22 Februari 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan."