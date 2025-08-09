Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Persib Vs Semen Padang, 1 Gol & 4 Kartu Kuning di Babak Pertama

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 16:27 WIB
Live Streaming Persib Vs Semen Padang, 1 Gol & 4 Kartu Kuning di Babak Pertama - JPNN.COM
BRI Super League. Foto: IG liga1match

jpnn.com - BANDUNG – Si petahana Persib Bandung unggul 1-0 dari Semen Padang pada babak pertama laga pekan ke-1 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (9/8) sore WIB.

Uilliam Barros membuka rekening golnya di Persib.

Penyerang berasal dari Brasil berusia 30 tahun itu mencetak gol pada menit ke-40, memanfaatkan kemelut dan bola muntah di dalam kotak penalti Semen Padang.

Duel di babak pertama Persib vs Semen Padang berlangsung ketat dan keras.

Ada empat pemain mendapat kartu kuning, tiga untuk Semen Padang, satu buat Persib.

Buat Anda yang pengin menyaksikan 45 menit kedua bisa melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4486633. (ls/jpnn)

Babak pertama Persib Bandung vs Semen Padang berlangsung sengit. Mau tonton babak kedua, gak?

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

