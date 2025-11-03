Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Live Streaming Persijap Vs Malut United: Tuan Rumah Pengin Berbuka Puasa

Senin, 03 November 2025 – 14:29 WIB
Live Streaming Persijap Vs Malut United: Tuan Rumah Pengin Berbuka Puasa
Persijap Jepara berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JEPARA – Persijap Jepara bertekad untuk menyudahi puasa kemenangan saat menjamu Malut United pada pekan ke-11 Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (3/11).

Kick off Persijap vs Malut United mulai 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4691252.

Tuan rumah sedang berpuasa kemenangan, sudah empat laga terakhir tak kunjung menang.

Empat kekalahan beruntun.

Tiga kekalahan beruntun di laga home yakni kalah 1-2 lawan Persita Tangerang, 0-2 dari Persik Kediri dan 1-2 dari Bali United FC.

Terakhir di laga pekan ke-10, Persijap kalah 0-2 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Kondisi ini yang membuat Persijap kini melorot posisinya di papan klasemen sementara dengan menempati peringkat ke-15 dari 18 tim atau empat terbawah.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengakui timnya sudah sangat merindukan hasil tiga poin.

Kick off Persijap vs Malut United mulai 15.30 WIB. Cek di sini link live streaming.

