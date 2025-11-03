Live Streaming Persijap Vs Malut United: Tuan Rumah Pengin Berbuka Puasa

Senin, 03 November 2025 – 14:29 WIB

jpnn.com - JEPARA – Persijap Jepara bertekad untuk menyudahi puasa kemenangan saat menjamu Malut United pada pekan ke-11 Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (3/11).

Kick off Persijap vs Malut United mulai 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/205-indosiar?schedule_id=4691252.

Tuan rumah sedang berpuasa kemenangan, sudah empat laga terakhir tak kunjung menang.

Empat kekalahan beruntun.

Tiga kekalahan beruntun di laga home yakni kalah 1-2 lawan Persita Tangerang, 0-2 dari Persik Kediri dan 1-2 dari Bali United FC.

Terakhir di laga pekan ke-10, Persijap kalah 0-2 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Kondisi ini yang membuat Persijap kini melorot posisinya di papan klasemen sementara dengan menempati peringkat ke-15 dari 18 tim atau empat terbawah.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengakui timnya sudah sangat merindukan hasil tiga poin.